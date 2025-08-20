Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»

Светская львица, предпринимательница и певица Пэрис Хилтон выпустит мультсериал для детей под названием «Пэрис и щенки». Он появится на ютубе, где уже опубликовали трейлер будущего шоу.
Анимационный проект стартует в сентябре. Хилтон заявила, что сериал вдохновлен ее собаками и ее «продолжающейся всю жизнь любовью к животным». «Это шоу очень личное для меня», — поделилась Пэрис.
Согласно описанию, мультсериал будет посвящен «креативности, доброте, музыки, дружбе и особой связи, которую мы формируем с нашими пушистыми малышами». Главное героиней станет девочка по имени Пэрис Стар — детская версия Хилтон.
«Действие сериала разворачивается в роскошном отеле, полном блеска, приключений и тепла — месте, которое для меня ощущается как дом, ведь я выросла в отелях и они были моей игровой площадкой. В центре внимания — Стар, девочка, названная в честь моего детского прозвища. Она добрая, творческая и немного озорная — прямо как я в детстве», — рассказала Хилтон.
Первые четыре серии шоу выйдут на ютубе 23 сентября. После этого новые эпизоды будут появляться в сети еженедельно. Сериал рассчитан на аудиторию детей в возрасте от пяти до восьми лет.
«Сейчас, когда я мама, создание чего‑то волшебного для детей и семей ощущается более значимым, чем когда‑либо», — отметила Пэрис.
Разработкой и производством мультсериала занимались Hilton 11:11 Media, HappyNest Entertainment, 9 Story Media Group и Scholastic. Права на распространение шоу принадлежат 9 Story Distribution.