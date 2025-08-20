Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»

«Действие сериала разворачивается в роскошном отеле, полном блеска, приключений и тепла — месте, которое для меня ощущается как дом, ведь я выросла в отелях и они были моей игровой площадкой. В центре внимания — Стар, девочка, названная в честь моего детского прозвища. Она добрая, творческая и немного озорная — прямо как я в детстве», — рассказала Хилтон.