Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»

Прохор Шаляпин опубликует книгу
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной-капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате
Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу
«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»
Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами

Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»

Кадр: Romulus Entertainment

Звезда сериала «Прослушка» Доминик Уэст и актриса Сиенна Миллер, известная по фильмам «Я соблазнила Энди Уорхола» и «Высотка», снимется в процессуальном триллере «Война». Об этом сообщил Deadline.

Проект-антологию выпустит телеканал HBO и компания Sky. Сценарий шоу написал Джордж Кей, автор мини-сериала «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой. Уэсту и Миллер достанутся главные роли.

Они сыграют технологического магната Моргана Хендерсона и его бывшую жену, кинозвезду Карлу Дюваль. Действие сериала развернется в элитном мире лондонской юридической сферы и начнется со «скандального дела о разводе».

В актерский состав «Войны » войдут, помимо Уэста и Миллер, Фиби Фокс, Джеймс МакАрдл, Нина Сосанья, Пип Торренс и Арчи Рено. Кей станет шоураннером проекта, а Бен Тейлор — его режиссером.

«„Война“ — это юридическая драма, полная предательств, скандалов, неожиданных поворотов и предательств. Именно из‑за этого сериала мне захотелось писать сценарии для сериалов», — сказал Кей.

«Война» станет новым совместным проектом кабельной сети Discovery, принадлежащей Warner Bros., и британской платной телевещательной компании Comcast. Ранее они выпустили «Чернобыль», «Молодой Папа» и «Садоводов».

Производством сериала займутся британская компания New Pictures, принадлежащая All3Media, которая также работала над совместным проектом HBO/Sky «Великая», и компания Кея Observatory Pictures. Продюсерами будут Кей, Тейлор, Уиллоу Гриллс, Мэтт Сэндфорд, Сьюзан Брин, Андреа Дьюсбери и Меган Спанджиан.

В США сериал будет транслироваться на каналах HBO и HBO Max, а в Австралии — на HBO Max. В Великобритании, Ирландии, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии его будет транслировать Sky.

Уэст и Миллер ранее уже сотрудничали. Они снимались в британской киноадаптации романа «Как вам это понравится» в 2005 году, а также появлялись вместе в рекламных кампаниях бренда Burberry.

