Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»

Звезда сериала «Прослушка» Доминик Уэст и актриса Сиенна Миллер, известная по фильмам «Я соблазнила Энди Уорхола» и «Высотка», снимется в процессуальном триллере «Война». Об этом сообщил Deadline.
Проект-антологию выпустит телеканал HBO и компания Sky. Сценарий шоу написал Джордж Кей, автор мини-сериала «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой. Уэсту и Миллер достанутся главные роли.
Они сыграют технологического магната Моргана Хендерсона и его бывшую жену, кинозвезду Карлу Дюваль. Действие сериала развернется в элитном мире лондонской юридической сферы и начнется со «скандального дела о разводе».
В актерский состав «Войны » войдут, помимо Уэста и Миллер, Фиби Фокс, Джеймс МакАрдл, Нина Сосанья, Пип Торренс и Арчи Рено. Кей станет шоураннером проекта, а Бен Тейлор — его режиссером.
«„Война“ — это юридическая драма, полная предательств, скандалов, неожиданных поворотов и предательств. Именно из‑за этого сериала мне захотелось писать сценарии для сериалов», — сказал Кей.
«Война» станет новым совместным проектом кабельной сети Discovery, принадлежащей Warner Bros., и британской платной телевещательной компании Comcast. Ранее они выпустили «Чернобыль», «Молодой Папа» и «Садоводов».
Производством сериала займутся британская компания New Pictures, принадлежащая All3Media, которая также работала над совместным проектом HBO/Sky «Великая», и компания Кея Observatory Pictures. Продюсерами будут Кей, Тейлор, Уиллоу Гриллс, Мэтт Сэндфорд, Сьюзан Брин, Андреа Дьюсбери и Меган Спанджиан.
В США сериал будет транслироваться на каналах HBO и HBO Max, а в Австралии — на HBO Max. В Великобритании, Ирландии, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии его будет транслировать Sky.
Уэст и Миллер ранее уже сотрудничали. Они снимались в британской киноадаптации романа «Как вам это понравится» в 2005 году, а также появлялись вместе в рекламных кампаниях бренда Burberry.