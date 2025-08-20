Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями

В разговорах с Grok люди обсуждали интимные вопросы, касающиеся медицины и психологии. Некоторые пользователи даже разрывали свое имя и другие личные данные. Через страницы в сети злоумышленники могли получить доступ к изображениям, электронным таблицам и текстам, которыми люди делились с Grok.