Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной-капитаном атомного ледокола

Фото : Telegram/Росатом

Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной-капитаном атомного ледокола. Об этом сообщил ТАСС.

Старовойтова возглавит атомный ледокол «Ямал», который был спущен на воду в 1989 году. «Ямал» создали на Балтийском заводе Петербурга, его портом приписки выступает Мурманск. В 2000 году корабль побывал на Северном полюсе.

Ранее Старовойтова занимала должность старшего помощника капитана «Ямала». Капитанский знак она получила на праздновании 80-летия атомной отрасли России, его вручил капитан ледоколов «Арктика», «Ленин» и «Россия» Александр Баринов.

«Арктика» — ледокол проекта 10520, введенный в эксплуатацию в 1975 году. Он был первым кораблем, достигшим Северного полюса. «Ямал» построен по аналогичному проекту, так же как «Сибирь», «Россия», «Советский Союз» и «50 лет Победы».

