Родители теперь могут увидеть в 2ГИС, где находится их ребенок

Фото: Alex Gagareen/Unsplash

2ГИС запустил детский профиль в функции «Друзья на карте». Он позволяет родителям видеть, где находится их ребенок, и получать уведомления о его передвижениях. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе картографического сервиса.

Чтобы подключить детский профиль, нужно зайти в приложение 2ГИС и добавить ребенка в друзья. Затем нужно открыть его профиль и сделать аккаунт детским.

После этого родитель будет видеть текущую локацию ребенка и уровень заряда телефона. Дополнительно можно настроить уведомления о посещении или уходе из определенных мест (например, школа или дом). Ребенок будет выделяться на карте специальным маркером.

© 2ГИС

Если ребенок выключит телефон, отключит геолокацию или устройство надолго потеряет связь — родитель получит оповещение, что передача данных временно недоступна.

Вскоре обещают добавить историю перемещений ― она поможет родителям понимать, где бывает ребенок, замечать отклонения от привычного маршрута и вовремя реагировать, если что‑то идет не так.

Функция «Друзья на карте» появилась в 2ГИС в 2023 году. Она позволяет делиться своей локацией с близкими, видеть, где кто находится, куда движется, обмениваться эмодзи или общаться в чатах — личных или групповых.

