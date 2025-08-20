Прохор Шаляпин опубликует книгу
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей

Фото: dhanya purohit/Unsplash

Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким из‑за засушливой погоды в Калифорнии, где выращивается около 80% миндаля. Это вынудит пекарей и производителей кондитерских изделий пересмотреть рецепты, написал The Telegraph.

В частности, традиционный британский десерт Cherry Bakewell претерпит изменения. Кондитерам, вероятно, придется отказаться от миндальных хлопьев и франжипана — орехового крема с миндалем. С аналогичными проблемами столкнутся и производители марципана, а также десертов с ним, таких как штоллен.

Представители индустрии отмечают, что даже небольшое снижение урожая может заметно поднять цену на производство и нарушить графики производства изделий. И хотя Министерство сельского хозяйства США утверждает, что орехов будет на 10% больше, чем в прошлом году, производители не верят в реальность этих цифр.

«Вишневый Бэйквелл — это не просто торт, это часть британской культуры. У людей есть твердое представление о том, каким он должен быть на вкус, какие ощущения должны быть, когда вы его раскусываете. Именно поэтому изменение списка ингредиентов так важно», — отметила бренд-менеджер компании Macphie Кирсти Мэтьюз.

По ее словам, в продаже уже появился альтернативный продукт — Cherry Bakewell Sensation. Это тот же классический торт, сохраняющий вишнево-миндальный вкус, но при его производстве не используются настоящие орехи. Он, как утверждает Мэтьюз, пользуется огромным спросом — преимущественно среди аллергиков.

«Мы по-прежнему можем предложить вам то, чего вы ожидаете — тот же аромат, тот же баланс вкусов, то же наслаждение, — но с набором ингредиентов, соответствующим сегодняшним условиям поставок», — утешила она.

