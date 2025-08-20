Прохор Шаляпин опубликует книгу
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: @deanstokes

Британец Дин Стоукс попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря увлечению аттракционами. За одну неделю он прокатился на 55 американских горках. 

Изначально фанат острых ощущений хотел прокатиться на всех американских горках в Великобритании и Ирландии. Но в процессе решил заодно и установить рекорд Гиннесса. 

Стоукс отметил, что главной трудностью была британская летняя погода, известная непредсказуемостью. «Шторм „Флорис“ сорвал мои планы на третий и четвертый день: аттракционы останавливали, а два парка и вовсе закрылись без предупреждения. Если бы не это, я смог бы проехать больше чем на 60 горках!» ― поделился он. 

Еще одним испытанием стала логистика, ведь парки находятся на внушительном расстоянии друг от друга. 

Видео: @deanstokes

Британец полюбил американские горки в юности. «Я впервые побывал в парке развлечений подростком и сразу понял, что обожаю этот выброс адреналина! Мне нравится находить новые парки, погружаться в их атмосферу — от оформления и музыки до самих аттракционов», ― отметил он. 

Своим достижением Стоукс хочет «вдохновить больше людей без стеснения тратить время на то, что они любят». «Давайте меньше смущаться тому, что приносит нам радость, и делиться этим счастьем с другими», ― прокомментировал он, добавив, что не собирался ставить рекорд ― просто хотел развлечься и поделиться этим онлайн. 

Как отмечает Би-би-си, ранее рекорда Гиннесса на «большее количество американских горок за неделю» не существовало. Для получения титула Стоуксу нужно было преодолеть как минимум 30 аттракционов.

Путешествие британца не ограничилось неделей: за 16 дней он посетил 32 парка развлечений по всей Великобритании и прокатился на 108 аттракционах.

