Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Стоукс отметил, что главной трудностью была британская летняя погода, известная непредсказуемостью. «Шторм „Флорис“ сорвал мои планы на третий и четвертый день: аттракционы останавливали, а два парка и вовсе закрылись без предупреждения. Если бы не это, я смог бы проехать больше чем на 60 горках!» ― поделился он.