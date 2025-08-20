В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором

Инцидент произошел на Гусином озере недалеко от села Бараты, когда семья отправилась на рыбалку. Один из мужчин плавал на лодке с собакой по кличке Лейси. В какой-то момент он резко повернул и выпал за борт. Лейси уплыла на судне с заведенным мотором и полным баком.