В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором

Фото: Dieny Portinanni/Unsplash

Собаку породы ши-тцу, уплывшую на моторной лодке в Бурятии, нашли спустя сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на хозяйку питомицы Юлию.

Инцидент произошел на Гусином озере недалеко от села Бараты, когда семья отправилась на рыбалку. Один из мужчин плавал на лодке с собакой по кличке Лейси. В какой-то момент он резко повернул и выпал за борт. Лейси уплыла на судне с заведенным мотором и полным баком. 

Как отметила Юлия, лодка плыла по озеру, пока не кончился бензин, и оказалась достаточно далеко. Очевидцы обнаружили судно в районе Ельника, недалеко от насосной станции. Они связались с владельцами собаки. 

«Все целое, но Лейси, конечно, испуганная», — поделилась хозяйка питомицы. 

Недавно в Англии кошка на три недели застряла под половицами дома и выжила благодаря пиву. Она пила алкогольный напиток из найденной полупустой банки, а питалась насекомыми.

