Огненный шар пролетел над Японией

Огненный шар оказался настолько ярким, что очевидцы сравнивали его с луной. Житель префектуры Миядзаки описал происходящее так: «Сверху хлынул белый свет, который осветил все вокруг настолько ярко, что я мог разглядеть мельчайшие детали домов». Другой очевидец поделился: «Внезапно стало светло, как днем. Я на мгновение опешил и не мог понять, что происходит».