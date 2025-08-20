Огненный шар пролетел над Японией

Над западными префектурами Японии пронесся огненный шар, сообщает The Guardian.
Астрономическое явление произошло во вторник в 23.00 по местному времени. Его могли наблюдать жители сразу нескольких префектур, многие из них поделились видео в социальных сетях.
Огненный шар оказался настолько ярким, что очевидцы сравнивали его с луной. Житель префектуры Миядзаки описал происходящее так: «Сверху хлынул белый свет, который осветил все вокруг настолько ярко, что я мог разглядеть мельчайшие детали домов». Другой очевидец поделился: «Внезапно стало светло, как днем. Я на мгновение опешил и не мог понять, что происходит».
По оценке NASA, размер космического тела составил одного метра в диаметре. В настоящее время эксперты анализируют траекторию полета небесного тела, чтобы установить возможное место его падения, предположительно, в Тихом океане.
В июле крупнейший марсианский метеорит продали на аукционе в Нью-Йорке более чем за 5 млн долларов. Камень весом 25 килограммов обнаружили в ноябре 2023 года в пустыне Сахара. Объект откололся от поверхности Марса в результате мощного удара астероида. Прежде чем упасть на Землю, он преодолел 225 млн километров.
В США также зафиксировали самую длинную в мире молнию. Ее длина составила 829 километров — что примерно составляет расстояние между Парижем и Венецией. Вспышка произошла в октябре 2017 года во время сильной грозы в небе от восточного Техаса до Канзас-Сити. Ученые смогли зарегистрировать разряд только сейчас после повторного изучения спутниковых снимков.