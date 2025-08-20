Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре

Netflix анонсировал дату релиза пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Он выйдет на стриминговом сервисе 18 декабря, написал Deadline.
В новом сезоне будет десять эпизодов, все они выйдут одновременно. В них главная героиня шоу, модница и эксперт по маркетингу из США Эмили Купер, окажется в Венеции.
Девушка будет возглавлять филиал маркетингового агентства в Риме. Она столкнется со сложностями как в карьере, так и в личной жизни, параллельно пытаясь адаптироваться к реалиям своего нового дома.
Согласно синопсису, «в поисках стабильности Эмили возвращается к своему французскому образу жизни, пока большой секрет не ставит под угрозу одни из самых близких ее взаимоотношений».
Даррен Стар выступает в роли создателя, сценариста и исполнительного продюсера пятого сезона. Тони Эрнандес, Лилли Бернс, Эндрю Флеминг, Стивен Браун, Элисон Браун, Робин Шифф, Грант Слосс, Джо Мерфи и исполнительница центральной роли Лили Коллинз стали исполнительными продюсерами.
В актерский состав продолжения шоу войдут Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Люка Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лависконт, Эудженио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман и Арно Бинар. К ним присоединятся Минни Драйвер, Брайан Гринберг и Мишель Ларок.