Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру

Американский режиссер Джозеф Косински рассказал в интервью Criterion, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру, создателю «Бойцовского клуба» и «Семи».
Когда Финчер приступил к работе над фильмом «Зодиак», он не смог снимать рекламу, в которой обещал принять участие. Кинематографист посоветовал нанять вместо него Косински.
«Это была моя первая большая реклама, и она помогла мне вроде как продвинуть мою карьеру. Так что я серьезно обязан Дэвиду», — сказал Косински.
Автор фильмов «Трон: Наследие» и «Топ Ган. Мэверик» порекомендовал подписчикам Criterion посмотреть картину Финчера «Игра». Над ней работал оператор Джефф Кроненвет, неоднократно сотрудничавший с Косински. Кроме того, гафером на съемках ленты выступал Клаудио Миранда, оператор его грядущего фильма «F1».
Косински также рассказал в интервью о других его любимых киноработах. Он выделил из коллекции Criterion фильмы «Приключение» Микеланджело Антониони, «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, «Самурай» Жан-Пьера Мельвиля, «Заговор „Параллакс“» Алана Пакулы и «Лифт на эшафот» Луи Маля.