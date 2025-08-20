Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру

Прохор Шаляпин опубликует книгу
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате
Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу
«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»
Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами
Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»
Белый дом завел аккаунт в TikTok
«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой
В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет
Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды

Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру

Фото: Criterion

Американский режиссер Джозеф Косински рассказал в интервью Criterion, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру, создателю «Бойцовского клуба» и «Семи».

Когда Финчер приступил к работе над фильмом «Зодиак», он не смог снимать рекламу, в которой обещал принять участие. Кинематографист посоветовал нанять вместо него Косински.

«Это была моя первая большая реклама, и она помогла мне вроде как продвинуть мою карьеру. Так что я серьезно обязан Дэвиду», — сказал Косински.

Автор фильмов «Трон: Наследие» и «Топ Ган. Мэверик» порекомендовал подписчикам Criterion посмотреть картину Финчера «Игра». Над ней работал оператор Джефф Кроненвет, неоднократно сотрудничавший с Косински. Кроме того, гафером на съемках ленты выступал Клаудио Миранда, оператор его грядущего фильма «F1».

Косински также рассказал в интервью о других его любимых киноработах. Он выделил из коллекции Criterion фильмы «Приключение» Микеланджело Антониони, «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, «Самурай» Жан-Пьера Мельвиля, «Заговор „Параллакс“» Алана Пакулы и «Лифт на эшафот» Луи Маля.

