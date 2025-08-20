Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин

Заработки женщин не просто снижаются после рождения детей, но и потом навсегда отстают от мужских, говорится в исследовании Коринны Лоу «Иметь все: что данные говорят о жизни женщин и как получить максимум от своей». Основные тезисы пересказал Bloomberg.
Для среднестатистической американки затраты времени на домашние дела достигают пика до того, как начинают расти доходы. Из‑за этого женщины не могут финансово себе позволить переложить бытовые задачи на кого‑то еще — например, нанять домработницу. Это создает порочный круг, из которого сложно выбраться.
Чтобы справиться с возросшими домашними обязанностями, многие переходят на менее оплачиваемые и трудоемкие должности или полностью уходят с рынка труда. Те, кто остается, сталкиваются со «стеклянным потолком». Лоу ссылается на шведское исследование, показавшее, что компании реже повышают женщин (даже тех, у кого нет детей), опасаясь будущих декретных отпусков и перебоев в работе.
Ситуацию усугубляют современные стандарты родительства. Лоу говорит: «Они [женщины] читают исследования, где сказано: если говорить с ребенком 10 тыс. слов в день — это повысит его IQ. Или если играть в определенные игры и ограничивать экранное время — это улучшит школьные результаты в будущем. Это создает ощущение: мое время критически важно для ребенка, и я не могу поступать так, как делали наши родители». Перераспределение максимума времени в пользу ребенка напрямую ведет к потере дохода.
Даже когда дети подрастают и матери могут уделять больше времени работе, нагнать мужчин в заработной плате им уже не удается. Экономический ущерб, нанесенный на пике карьеры, оказывается невосполнимым.
