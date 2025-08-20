Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин

Ситуацию усугубляют современные стандарты родительства. Лоу говорит: «Они [женщины] читают исследования, где сказано: если говорить с ребенком 10 тыс. слов в день — это повысит его IQ. Или если играть в определенные игры и ограничивать экранное время — это улучшит школьные результаты в будущем. Это создает ощущение: мое время критически важно для ребенка, и я не могу поступать так, как делали наши родители». Перераспределение максимума времени в пользу ребенка напрямую ведет к потере дохода.