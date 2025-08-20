МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

МВД России объявило в розыск блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства.
«Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не сообщается.
В июне следственный комитет возбудил уголовное дело против секс-коуча о склонении к изнасилованию. По версии властей, он организовывал тренинги, участники которых домогались женщин в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео. Такие случаи произошли в дневное время на Тверской, Чистопрудном бульваре, Покровке и в Китай-городе. Пострадавшие обратились в полицию.
Когда стало известно о жалобах девушек, коуч отругал своих учеников: «Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там *** ее. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки».
На ситуацию обратила внимание депутат Госдумы Ксения Горячева. Она рассказала о пострадавших главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросила провести проверку.