МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

Фото: @alexlesley11

МВД России объявило в розыск блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не сообщается.

В июне следственный комитет возбудил уголовное дело против секс-коуча о склонении к изнасилованию. По версии властей, он организовывал тренинги, участники которых домогались женщин в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео. Такие случаи произошли в дневное время на Тверской, Чистопрудном бульваре, Покровке и в Китай-городе. Пострадавшие обратились в полицию.

Когда стало известно о жалобах девушек, коуч отругал своих учеников: «Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там *** ее. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки».

На ситуацию обратила внимание депутат Госдумы Ксения Горячева. Она рассказала о пострадавших главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросила провести проверку.

Полицейские задержали двоих учеников Лесли. Их признали виновными в мелком хулиганстве и назначили 15 суток административного ареста. Еще одного последователя Кириллова отправили под арест на два месяца. Сам коуч сейчас находится за границей.

