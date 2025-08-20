Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»

«После завершения слияния UBA и NBN редакция сталкивается с новой ответственностью, скрытыми мотивами и ускользающей природой истины в поляризованной Америке. В мире дипфейков, теорий заговора и корпоративных укрывательств кому можно доверять? И как понять, что на самом деле правда?» ― гласит синопсис.