Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»

На ютуб-канале Apple TV появился трейлер четвертого сезона «Утреннего шоу». Первая серия выйдет 17 сентября, а следующие эпизоды будут появляться каждую пятницу до 19 ноября. В новом сезоне будет 10 серий.
Действие развернется спустя почти два года после финала третьего сезона ― весной 2024 года, когда слияние телеканалов UBA и NBN будет завершено. Одной из главных тем новых серий станет искусственный интеллект.
«После завершения слияния UBA и NBN редакция сталкивается с новой ответственностью, скрытыми мотивами и ускользающей природой истины в поляризованной Америке. В мире дипфейков, теорий заговора и корпоративных укрывательств кому можно доверять? И как понять, что на самом деле правда?» ― гласит синопсис.
В трейлере нового сезона ключевые игроки UBN (так теперь называется телесеть после слияния) плетут интриги друг против друга, пока компания пытается провести ребрендинг. В одном из кадров героиню Дженнифер Энистон обливают черной краской.
К своим ролям вернутся Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Николь Бехари и Нестор Карбонелл. К ним присоединятся новые актеры: Джереми Айронс, Аарон Пьер и Уилльям Джексон Харпер. Шоураннером вновь выступит Шарлотта Стаудт, а режиссером ― Мими Лидер.
Энистон ранее говорила, что четвертый сезон «Утренного шоу» будет очень эмоциональным. «Снимать этот проект действительно тяжело. В нем много слоев, он сложный, эмоциональный, поднимает массу актуальных тем и событий. Это совсем не „Друзья“», — признавалась она.