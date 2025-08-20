Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»

Прохор Шаляпин опубликует книгу
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате
Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу
«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»
Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами
Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»
Белый дом завел аккаунт в TikTok
«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой
В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет
Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды

Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»

Фото: James Devaney/Getty Images

На ютуб-канале Apple TV появился трейлер четвертого сезона «Утреннего шоу». Первая серия выйдет 17 сентября, а следующие эпизоды будут появляться каждую пятницу до 19 ноября. В новом сезоне будет 10 серий.

Действие развернется спустя почти два года после финала третьего сезона ― весной 2024 года, когда слияние телеканалов UBA и NBN будет завершено. Одной из главных тем новых серий станет искусственный интеллект.

«После завершения слияния UBA и NBN редакция сталкивается с новой ответственностью, скрытыми мотивами и ускользающей природой истины в поляризованной Америке. В мире дипфейков, теорий заговора и корпоративных укрывательств кому можно доверять? И как понять, что на самом деле правда?» ― гласит синопсис.

В трейлере нового сезона ключевые игроки UBN (так теперь называется телесеть после слияния) плетут интриги друг против друга, пока компания пытается провести ребрендинг. В одном из кадров героиню Дженнифер Энистон обливают черной краской. 

Видео: Apple TV/YouTube

К своим ролям вернутся Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Николь Бехари и Нестор Карбонелл. К ним присоединятся новые актеры: Джереми Айронс, Аарон Пьер и Уилльям Джексон Харпер. Шоураннером вновь выступит Шарлотта Стаудт, а режиссером ― Мими Лидер.

Энистон ранее говорила, что четвертый сезон «Утренного шоу» будет очень эмоциональным. «Снимать этот проект действительно тяжело. В нем много слоев, он сложный, эмоциональный, поднимает массу актуальных тем и событий. Это совсем не „Друзья“», — признавалась она.

