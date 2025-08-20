Прохор Шаляпин опубликует книгу
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате

Фото: Asterfolio/Unsplash

В Москве школа № 2094 ввела плату для родителей за сообщения в общем чате. Там родственники учеников могли задавать вопросы администрации образовательного учреждения, рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, с 4 июля по 11 августа каждое сообщение в чате стоило 33 звезды Telegram, что эквивалентно примерно 66 рублям. Руководство школы якобы объясняло введенную плату тем, что родители задавали одни и те же вопросы.

Директор школы Юрий Вержбицкий назвал платный сервис сбоем в настройках чата. Он заявил, что проблема в чате «Друзья по школе» устранена. «Ошибка была технической, все необходимые меры приняты», — заверил он.

«Теперь для отправки сообщений звезды не нужны. Для связи с администрацией, как и прежде, вы можете использовать официальные телефон и почту, а также задать вопрос на сайте школы», — добавил Вержбицкий.

