Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»

Номинант на премию «Оскар» Джеффри Райт («Американское чтиво», «Жутко громко и запредельно близко») и обладательница премии Октавия Спенсер («Хижина», «Теория большого взрыва») сыграют главные роли в ремейке фильма «Смерть коммивояжера». Райт исполнит роль Вилли Ломана, а Спенсер — его жены Линды, пишет Deadline.

Производством проекта занимаются Focus Features и Amblin. Продюсерами выступят Синди Толан, Кристи Макоско Кригер, Октавия Спенсер и Тони Кушнер.

Картина основана на пьесе Артура Миллера, премьера которой состоялась в феврале 1949 года. Спектакль, удостоенный Пулитцеровской премии, сыграли 742 раза, после чего закрыли. Позже постановку возрождали четыре раза: в 1975, 1984, 1999 и 2012 годах.

В пьесе рассказывается о стареющем коммивояжере Вилли Ломане, чья жизнь рушится из‑за несбывшихся надежд и внутренних конфликтов. Постановка исследует темы неудач, семейных отношений, лжи и самоубийства, а также критикует культ успеха и материализма.

За более чем семь десятилетий пьесу неоднократно экранизировали. В разные годы Ломана играли Дастин Хоффман, Брайан Деннехи и Уоррен Митчелл. В экранизации 1951 года главную роль Вилли исполнил Фредерик Марч, фильм номинировали на пять премий «Оскар».

