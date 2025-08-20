Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей

Прохор Шаляпин опубликует книгу
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате
Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу
«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»
Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами
Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»
Белый дом завел аккаунт в TikTok
«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой
В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет
Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды

Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей

Фото: Tirachardz/Freepik

В 2020 году китаянку Чэнь Хун приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество, однако в тюрьму она так и не попала. За четыре года женщина родила троих детей — и таким образом уклонялась от наказания, сообщает South China Morning Post.

По китайским законам, осужденные, страдающие серьезными заболеваниями, а также беременные женщины и кормящие матери могут временно отбывать наказание вне тюрьмы. Они заняты на исправительных работах в больницах или находятся дома под надзором местных властей.

Такие правонарушители обязаны каждые три месяца предоставлять медицинские справки, подтверждающие болезнь или беременность. За отбыванием наказания следит прокуратура — и в ходе майской проверки выяснилось, что Чэнь Хун не живет со своим ребенком. Оказалось, что первые двое ее детей проживают с бывшим мужем, а третий ребенок зарегистрирован по адресу сестры бывшего мужа.

Ранее South China Morning Post сообщал, что в Китае растет спрос на услуги экстрасенсов, которые утверждают, что способны разговаривать с душами умерших питомцев. Клиентам предлагают задать животным пять вопросов за 128 юаней (1500 рублей) или неограниченное число вопросов в течение полугода за 2999 юаней (33 000 рублей).

Расскажите друзьям