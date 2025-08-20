Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей

В 2020 году китаянку Чэнь Хун приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество, однако в тюрьму она так и не попала. За четыре года женщина родила троих детей — и таким образом уклонялась от наказания, сообщает South China Morning Post.
По китайским законам, осужденные, страдающие серьезными заболеваниями, а также беременные женщины и кормящие матери могут временно отбывать наказание вне тюрьмы. Они заняты на исправительных работах в больницах или находятся дома под надзором местных властей.
Такие правонарушители обязаны каждые три месяца предоставлять медицинские справки, подтверждающие болезнь или беременность. За отбыванием наказания следит прокуратура — и в ходе майской проверки выяснилось, что Чэнь Хун не живет со своим ребенком. Оказалось, что первые двое ее детей проживают с бывшим мужем, а третий ребенок зарегистрирован по адресу сестры бывшего мужа.
