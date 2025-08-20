«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS

Прохор Шаляпин опубликует книгу
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу
«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»
Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами
Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»
Белый дом завел аккаунт в TikTok
«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой
В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет
Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды
На Садовом кольце закроют движение из‑за фестиваля электротранспорта
New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты
В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран
«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах-2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене

«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS

Фото: McDonald's

Сеть фастфуда «Макдоналдс» представила коллаборацию с популярной кейпоп-группой BTS. Об этом написал Today.

В сентябре в ресторанах сети можно будет заказать набор Happy Meal с фигурками участников бойз-бэнда в подарок. Фигурки создала компания Big Hit Entertainment еще в 2019 году как часть мерча коллектива.

«Макдоналдс» выпустит две серии игрушек: «Throwback Edition» и «Encore Edition». Первая станет доступна с 3 сентября, а вторая — с 23 сентября. В каждый «Хэппи Мил» войдет одна фигурка и карточка участника.

В поддержку коллаборации в Лос-Анджелесе 27 и 28 сентября пройдет мероприятие Magic Meetup. Кроме того, поклонники BTS смогут сыграть в мобильную игру TinyTan Power Up, ссылку на нее добавят на упаковку Happy Meal.

Раннее «Макдоналдс» уже сотрудничал с BTS. В 2021 году сеть выпустила BTS Meal — лимитированное комбо с наггетсами и соусами к ним. Набор стал хитом, увеличив мировые продажи сети на 40,5%. Упаковка от наггетсов стала коллекционным товаром, который можно было приобрести на eBay.

