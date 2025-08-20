«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS

Сеть фастфуда «Макдоналдс» представила коллаборацию с популярной кейпоп-группой BTS. Об этом написал Today.
В сентябре в ресторанах сети можно будет заказать набор Happy Meal с фигурками участников бойз-бэнда в подарок. Фигурки создала компания Big Hit Entertainment еще в 2019 году как часть мерча коллектива.
«Макдоналдс» выпустит две серии игрушек: «Throwback Edition» и «Encore Edition». Первая станет доступна с 3 сентября, а вторая — с 23 сентября. В каждый «Хэппи Мил» войдет одна фигурка и карточка участника.
В поддержку коллаборации в Лос-Анджелесе 27 и 28 сентября пройдет мероприятие Magic Meetup. Кроме того, поклонники BTS смогут сыграть в мобильную игру TinyTan Power Up, ссылку на нее добавят на упаковку Happy Meal.
Раннее «Макдоналдс» уже сотрудничал с BTS. В 2021 году сеть выпустила BTS Meal — лимитированное комбо с наггетсами и соусами к ним. Набор стал хитом, увеличив мировые продажи сети на 40,5%. Упаковка от наггетсов стала коллекционным товаром, который можно было приобрести на eBay.