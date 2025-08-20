Прохор Шаляпин опубликует книгу
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой

Фото: wikipedia.org

Посетитель Екатеринбургского музея ИЗО испортил картину Германа Метелева «Театр» из постоянной экспозиции советского искусства. Об этом сообщило издание E1.ru.

Он пририсовал шариковой ручкой глаза изображенным на рисунке людям. Директор организации Никита Корытин рассказал изданию «Подъем», что чернила затронули лишь лак, а внутренний красочный слой полотна не получил повреждений.

«Но конечно, беспокоит, что такие вещи появляются в голове у посетителей, это, конечно, дикость. Тут более важно думать об уровне культуры в стране. Потому что обеспечить какую‑то тотальную безопасность, и всё повесить в бронированное стекло, это тоже бессмысленно. Это стекло должно быть в голове у посетителя», — пояснил он.

Похожий инцидент произошел в Екатеринбурге в 2021 году. На выставке в «Ельцин Центре» охранник пририсовал глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», которая была предоставлена для экспозиции «Третьяковской галереей». Ущерб полотну оценили в 250 тыс. рублей, средства пошли на реставрацию картины. Суд признал мужчину виновным в вандализме и назначил ему 180 часов обязательных работ и наблюдение у психиатра. Позже приговор изменили, и охранника оправдали.

