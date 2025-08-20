Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России

Прохор Шаляпин опубликует книгу
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу
«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»
Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами
Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»
Белый дом завел аккаунт в TikTok
«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой
В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет
Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды
На Садовом кольце закроют движение из‑за фестиваля электротранспорта
New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты
В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран
«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах-2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене

Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России

Дженна Ортега в платье Ashi Studio. Фото: Dave Benett/Getty Images

На неделе с 5 по 11 августа ― сразу после премьеры второго сезона «Уэнсдэй» ― россияне стали активнее скупать одежду в готическом стиле. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе CDEK.Shopping.

По данным аналитиков, поисковые запросы со словами «готика», Wednesday и beige goth («бежевая готика») выросли на 158% по сравнению с предыдущей неделей. Самыми популярными товарами оказались платья в готическом стиле молочных и кремовых оттенков — спрос на них вырос на 74%. 

Кроме того, активнее стали заказывать корсетные топы и кружевные блузы (рост на 62%), чокеры, подвески, броши в духе Вивьен Вествуд (на 59%), латексную одежду с текстурой змеи (на 46%), платья в стиле Викторианской эпохи и юбки с драпировкой (на 68%).

Вдохновением для заказов стали образы Дженны Ортеги в промотуре: молочный латекс от Ashi Studio, корсет от Vivienne Westwood и платье Elena Velez, напоминающее наряд «русалки из песка». 

Аналитики ожидают, что интерес к образам в стиле «мягкой готики» сохранится как минимум до начала осеннего сезона, а ближе к Хэллоуину перерастет в очередную волну спроса на тематическую одежду, украшения и винтажные элементы.

Первая часть второго сезона «Уэнсдэй» вышла на Netflix 6 августа, а заключительная появится на стриминге 3 сентября. Сериал уже продлили на третий сезон. Кроме того, обсуждается создание его спин-оффа. 

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix