Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России

По данным аналитиков, поисковые запросы со словами «готика», Wednesday и beige goth («бежевая готика») выросли на 158% по сравнению с предыдущей неделей. Самыми популярными товарами оказались платья в готическом стиле молочных и кремовых оттенков — спрос на них вырос на 74%.