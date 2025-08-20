Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России

На неделе с 5 по 11 августа ― сразу после премьеры второго сезона «Уэнсдэй» ― россияне стали активнее скупать одежду в готическом стиле. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе CDEK.Shopping.
По данным аналитиков, поисковые запросы со словами «готика», Wednesday и beige goth («бежевая готика») выросли на 158% по сравнению с предыдущей неделей. Самыми популярными товарами оказались платья в готическом стиле молочных и кремовых оттенков — спрос на них вырос на 74%.
Кроме того, активнее стали заказывать корсетные топы и кружевные блузы (рост на 62%), чокеры, подвески, броши в духе Вивьен Вествуд (на 59%), латексную одежду с текстурой змеи (на 46%), платья в стиле Викторианской эпохи и юбки с драпировкой (на 68%).
Вдохновением для заказов стали образы Дженны Ортеги в промотуре: молочный латекс от Ashi Studio, корсет от Vivienne Westwood и платье Elena Velez, напоминающее наряд «русалки из песка».
Аналитики ожидают, что интерес к образам в стиле «мягкой готики» сохранится как минимум до начала осеннего сезона, а ближе к Хэллоуину перерастет в очередную волну спроса на тематическую одежду, украшения и винтажные элементы.
Первая часть второго сезона «Уэнсдэй» вышла на Netflix 6 августа, а заключительная появится на стриминге 3 сентября. Сериал уже продлили на третий сезон. Кроме того, обсуждается создание его спин-оффа.