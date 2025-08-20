Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане

Рецензию мужчина, имя которого также не разглашается, написал в сентябре прошлого года. В ней автор раскритиковал интерьер, меню, вкус и вид блюд, а также обслуживание. В частности, он отметил, что за соседним столом сидела управляющая рестораном, которая проводила собеседования с новыми сотрудниками, а также «устраивала разборки по поводу задержек зарплаты». Именно этот комментарий и стал поводом для иска.