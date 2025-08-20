Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане

Прохор Шаляпин опубликует книгу
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу
«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»
Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами
Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»
Белый дом завел аккаунт в TikTok
«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой
В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет
Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды
На Садовом кольце закроют движение из‑за фестиваля электротранспорта
New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты
В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран
«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах-2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене

Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане

Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв об одном из московских ресторанов, название которого не называется. Об этом пишет РИА «Новости».

Рецензию мужчина, имя которого также не разглашается, написал в сентябре прошлого года. В ней автор раскритиковал интерьер, меню, вкус и вид блюд, а также обслуживание. В частности, он отметил, что за соседним столом сидела управляющая рестораном, которая проводила собеседования с новыми сотрудниками, а также «устраивала разборки по поводу задержек зарплаты». Именно этот комментарий и стал поводом для иска.

Руководство ресторана сочло, что фраза про задержки зарплаты не соответствует действительности, носит порочащий характер и наносит ущерб деловой репутации. На критика подали в суд. Он полностью удовлетворил иск.

«Признать недействительными и порочащими деловую репутацию… сведения о задержках выплаты зарплаты сотрудникам», — говорится в резолютивной части решения.

С автора публикации взыскали в пользу ресторана компенсацию судебных расходов и услуг представителя истца, а также расходы на госпошлину. Общая сумма составила 200 тыс. рублей.

Расскажите друзьям