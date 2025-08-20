Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане

Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв об одном из московских ресторанов, название которого не называется. Об этом пишет РИА «Новости».
Рецензию мужчина, имя которого также не разглашается, написал в сентябре прошлого года. В ней автор раскритиковал интерьер, меню, вкус и вид блюд, а также обслуживание. В частности, он отметил, что за соседним столом сидела управляющая рестораном, которая проводила собеседования с новыми сотрудниками, а также «устраивала разборки по поводу задержек зарплаты». Именно этот комментарий и стал поводом для иска.
Руководство ресторана сочло, что фраза про задержки зарплаты не соответствует действительности, носит порочащий характер и наносит ущерб деловой репутации. На критика подали в суд. Он полностью удовлетворил иск.
«Признать недействительными и порочащими деловую репутацию… сведения о задержках выплаты зарплаты сотрудникам», — говорится в резолютивной части решения.
С автора публикации взыскали в пользу ресторана компенсацию судебных расходов и услуг представителя истца, а также расходы на госпошлину. Общая сумма составила 200 тыс. рублей.