Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору

На конференции WorldCon в Сиэтле поклонница саги «Песнь льда и пламени» намекнула Джорджу Мартину, что ему «осталось недолго», и поинтересовалась, как он отнесется к тому, если другой писатель закончит за него книжный цикл.
«Джордж, вы с нами еще ненадолго. Трудный вопрос, который я хотела задать больше относится к Брэндону. Как вы отнесетесь к тому, чтобы кто‑то другой взялся и закончил книги?» — спросила фанатка. Зал мгновенно отреагировал на эту реплику возгласами неодобрения.
На предложение фанатов закончить вместо Мартина «Песнь льда и пламени» фэнтези-писатель Брэндон Сандерсон ответил: «Только не я». Сам Мартин встал и покинул помещение, после чего пресс-конференцию досрочно завершили.
В настоящий момент Мартин работает над книгой «Ветра зимы» — шестой частью цикла «Песнь льда и пламени». С момента выхода предыдущего тома прошло более десяти лет. В 2023 году Мартин сообщал, что рукопись новой части на три четверти готова.
Писатель говорил: «Я думаю, это будет очень большая книга [более 1500 страниц], и, наверное, я сделал около трех четвертей работы. Все персонажи переплетаются, и я, собственно, закончил с парой персонажей, но не с другими. Мне нужно закончить все это переплетение».