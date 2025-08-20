Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения

Министерство просвещения России составило список современной патриотической литературы для внеклассного чтения школьниками. Об этом сообщил ТАСС.
В перечень вошли 75 произведений, подходящих для учащихся разных классов. В списке — тексты «о родной земле», о великих людях России, о Великой Отечественной войне и о военной операции на территории Украины.
Детям младшего школьного возраста рекомендуют почитать стихотворения Сергея Махотина и книги Анны Печерской, узнать о жизни летчицы Валентины Гризодубовой и адмирала Федора Ушакова.
Более взрослым читателям советуют «Гардарику» Елены Чудиновой, «Волгу-бабушку» Елены Ленковской, «Когда я был маленьким, у нас была война…» Станислава Олефира и «Безрукого воина» Сергея Авдеенко.
Старшеклассникам же предлагают ознакомиться с творчеством Владимира Мединского, Николая Дубровина, Владислава Бахревского, Захара Прилепина и других авторов.