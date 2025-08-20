Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения

Прохор Шаляпин опубликует книгу
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу
«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»
Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами
Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»
Белый дом завел аккаунт в TikTok
«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой
В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет
Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды
На Садовом кольце закроют движение из‑за фестиваля электротранспорта
New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты
В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран
«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах-2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене

Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения

Фото: Aaron Burden/Unsplash

Министерство просвещения России составило список современной патриотической литературы для внеклассного чтения школьниками. Об этом сообщил ТАСС.

В перечень вошли 75 произведений, подходящих для учащихся разных классов. В списке — тексты «о родной земле», о великих людях России, о Великой Отечественной войне и о военной операции на территории Украины.

Детям младшего школьного возраста рекомендуют почитать стихотворения Сергея Махотина и книги Анны Печерской, узнать о жизни летчицы Валентины Гризодубовой и адмирала Федора Ушакова.

Более взрослым читателям советуют «Гардарику» Елены Чудиновой, «Волгу-бабушку» Елены Ленковской, «Когда я был маленьким, у нас была война…» Станислава Олефира и «Безрукого воина» Сергея Авдеенко.

Старшеклассникам же предлагают ознакомиться с творчеством Владимира Мединского, Николая Дубровина, Владислава Бахревского, Захара Прилепина и других авторов.

