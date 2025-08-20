Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах

Прохор Шаляпин опубликует книгу
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу
«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»
Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами
Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»
Белый дом завел аккаунт в TikTok
«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой
В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет
Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды
На Садовом кольце закроют движение из‑за фестиваля электротранспорта
New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты
В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран
«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах-2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене

Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах

Фото: kremlin.ru

В России может появиться черный список для покупателей на маркетплейсах, которые систематически не выкупают заказы. С такой инициативой выступил министр экономического развития Максим Решетников, пишут «Известия».

В ходе рабочей поездки в Ростовскую область он предложил ввести специальные отметки для недобросовестных потребителей. Практика массовых заказов с последующим отказом от выкупа приводит к порче товаров и увеличивает логистические издержки продавцов, считает чиновник. «Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики», — добавил министр.

Проблема массового возврата товаров стоит на рынке очень остро, рассказал «Известиям» генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. «Мы как‑то делали ориентировочную оценку и получили данные, что продавцы на логистике теряют от 300 до 1500 рублей на каждый возврат. Иногда это больше, чем стоит сам товар», — добавил он.

По данным Федерального общества сетевой торговли, в 2024 году 62% селлеров сталкивались с недобросовестными потребителями. Четверть продавцов уверены, что подобные действия совершают конкуренты.

Расскажите друзьям