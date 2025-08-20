Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах

В России может появиться черный список для покупателей на маркетплейсах, которые систематически не выкупают заказы. С такой инициативой выступил министр экономического развития Максим Решетников, пишут «Известия».
В ходе рабочей поездки в Ростовскую область он предложил ввести специальные отметки для недобросовестных потребителей. Практика массовых заказов с последующим отказом от выкупа приводит к порче товаров и увеличивает логистические издержки продавцов, считает чиновник. «Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики», — добавил министр.
Проблема массового возврата товаров стоит на рынке очень остро, рассказал «Известиям» генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. «Мы как‑то делали ориентировочную оценку и получили данные, что продавцы на логистике теряют от 300 до 1500 рублей на каждый возврат. Иногда это больше, чем стоит сам товар», — добавил он.
По данным Федерального общества сетевой торговли, в 2024 году 62% селлеров сталкивались с недобросовестными потребителями. Четверть продавцов уверены, что подобные действия совершают конкуренты.