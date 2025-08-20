Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах

В ходе рабочей поездки в Ростовскую область он предложил ввести специальные отметки для недобросовестных потребителей. Практика массовых заказов с последующим отказом от выкупа приводит к порче товаров и увеличивает логистические издержки продавцов, считает чиновник. «Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики», — добавил министр.