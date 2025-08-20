Прохор Шаляпин опубликует книгу
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу

Депутат Госдумы Михаил Романов предложил ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу уроков по музыке. Об этом сообщает издание «Абзац».

«Думаю, что при желании педагогического коллектива школы это возможно сделать уже сейчас. Патриотические песни и песни военных лет должны быть в обязательной школьной программе, чтобы дети знали культурное наследие своей страны», — сказал Романов. В его списке предлагаемых к изучению композиций также песни Shaman и Олега Газманова.

В России сейчас значительно вырос спрос на концерты звезд девяностых и начала нулевых. Самая большая популярность — у Надежды Кадышевой. Продажи билетов на ее выступления увеличились более чем в 30 раз.

Эксперты объясняют тренд ностальгией у общества и отсутствием зарубежных исполнителей. Популярности артистам добавляют вирусные тренды в соцсетях с их песнями.

