«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом

Прохор Шаляпин опубликует книгу
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»
Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами
Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»
Белый дом завел аккаунт в TikTok
«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой
В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет
Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды
На Садовом кольце закроют движение из‑за фестиваля электротранспорта
New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты
В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран
«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах-2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене

«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом

Фото: Netflix/YouTube

Netflix выпустил дебютный трейлер «Черного кролика» ― мини-сериала с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом. На американском стриминге триллер появится 18 сентября. 

Лоу сыграет Джейка Фридкена, владельца успешного нью-йоркского ресторана «Черный кролик». Когда его брат Винс (Бейтман) неожиданно возвращается в бизнес, за ним приходят и неприятности: вскрываются старые раны, разрушается доверие, а опасные враги угрожают разрушить все, что построили братья. 

В синопсисе проект описывается как «стремительный триллер и одновременно исследование о том, как нерушимая связь между двумя братьями может разрушить их мир и все вокруг».

Видео: Netflix/YouTube

Вместе с Лоу и Бейтманом в актерский состав вошли Клеопатра Колман, Амака Окафор, Сопе Диризу, Трой Коцур, Эбби Ли, Крис Кой, Дагмара Доминьчик, Одесса Янг и Робин де Хесус. Режиссерами выступили Бейтман, Бен Семанофф, Джастин Курцел и Лора Линни.

Создателями сериала выступили Зак Бейлин («Король Ричард») и Кейт Сасман («Тайный орден»). Cасман отметила, что они хотели представить собственную версию Нью-Йорка, «которая была бы немного изнаночной», не отполированной и гламурной.

«Заполучить двух огромных, тяжеловесных актеров, которые действительно были готовы пойти на это так, как они оба это сделали, — это было настоящим вызовом для нас. У нас было восемь часов, и мы должны были отдать должное тому, насколько они хороши», — подчеркнул Бейлин.

Расскажите друзьям