«Все рушится»: вышел трейлер «Черного кролика» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом

Netflix выпустил дебютный трейлер «Черного кролика» ― мини-сериала с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом. На американском стриминге триллер появится 18 сентября.
Лоу сыграет Джейка Фридкена, владельца успешного нью-йоркского ресторана «Черный кролик». Когда его брат Винс (Бейтман) неожиданно возвращается в бизнес, за ним приходят и неприятности: вскрываются старые раны, разрушается доверие, а опасные враги угрожают разрушить все, что построили братья.
В синопсисе проект описывается как «стремительный триллер и одновременно исследование о том, как нерушимая связь между двумя братьями может разрушить их мир и все вокруг».
Вместе с Лоу и Бейтманом в актерский состав вошли Клеопатра Колман, Амака Окафор, Сопе Диризу, Трой Коцур, Эбби Ли, Крис Кой, Дагмара Доминьчик, Одесса Янг и Робин де Хесус. Режиссерами выступили Бейтман, Бен Семанофф, Джастин Курцел и Лора Линни.
Создателями сериала выступили Зак Бейлин («Король Ричард») и Кейт Сасман («Тайный орден»). Cасман отметила, что они хотели представить собственную версию Нью-Йорка, «которая была бы немного изнаночной», не отполированной и гламурной.
«Заполучить двух огромных, тяжеловесных актеров, которые действительно были готовы пойти на это так, как они оба это сделали, — это было настоящим вызовом для нас. У нас было восемь часов, и мы должны были отдать должное тому, насколько они хороши», — подчеркнул Бейлин.