Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»

Певец Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Привет, Андрей!», исключительные права на него будут действовать до 2034 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Заявка была подана в ведомство в марте 2024 года, решение о регистрации принято 15 августа 2025 года. Согласно документам, бренд зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42 и 44. Это позволяет производить и продавать кухонные и спортивные товары, одежду, игрушки, а также предоставлять услуги в сфере кино, музыки и театра.
Николаев написал песню «Привет, Андрей» в 1992 году для Ирины Аллегровой. Два года назад музыкант зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь», права на который действуют до 2033 года. Под брендом Николаев сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки, проводить маркетинговые исследования и предоставлять рекламные услуги, выпускать музыкальную продукцию и оказывать услуги в сфере музыкального образования.
Недавно шоумен Павел Воля оформил свое имя в качестве товарного знака. Под ним артист сможет выпускать одежду, парфюмерию, косметику, хозяйственные принадлежности, аудиоаппаратуру, ювелирные изделия, бижутерию и другое.
Кроме того, заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой» подал автор хита «Кухни» Илья Золотухин. После регистрации товарного знака коллектив сможет производить и продавать свой мерч и брендированную продукцию (ноутбуки, портативные колонки, одежду, обувь, головные уборы и другое).