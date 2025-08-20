Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!»

Заявка была подана в ведомство в марте 2024 года, решение о регистрации принято 15 августа 2025 года. Согласно документам, бренд зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42 и 44. Это позволяет производить и продавать кухонные и спортивные товары, одежду, игрушки, а также предоставлять услуги в сфере кино, музыки и театра.