Прохор Шаляпин опубликует книгу

Шаляпин стал мемом в соцсетях из‑за признаний, что он не любит трудиться. «Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе. Я не стесняюсь того, что я не любитель работы. Гастроли, поездки, вставать в пять утра — это для меня тяжело. Зачем мне это надо? Я встаю [по утрам] каждый раз, как на испытание», — сказал однажды артист в эфире шоу «Музлофт».