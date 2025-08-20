Прохор Шаляпин опубликует книгу

Певец и шоумен Прохор Шаляпин издаст свою первую книгу. Ее заголовок — «Главное — не уработаться!». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Привет, друзья! Совсем скоро выходит моя первая книга! А это варианты обложки к ней. Как думаете, где были сделаны эти снимки?» — написал Шаляпин. Он приложил к посту варианты обложек готовящейся публикации.
Шаляпин стал мемом в соцсетях из‑за признаний, что он не любит трудиться. «Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе. Я не стесняюсь того, что я не любитель работы. Гастроли, поездки, вставать в пять утра — это для меня тяжело. Зачем мне это надо? Я встаю [по утрам] каждый раз, как на испытание», — сказал однажды артист в эфире шоу «Музлофт».
Прохор Шаляпин — бывший участник «Фабрики звезд», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда». Родился в Волгограде в 1983 году.
