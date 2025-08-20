Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»

Компания «НМГ Кинопрокат» представила официальный тизер-трейлер фантастического боевика «Альтер». Главную роль в фильме производства KD Studios исполнил Том Фелтон.
Актер, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, возвращается на экран в неожиданном амплуа — конструктора-изобретателя Леона. Он живет в мире, где генетические улучшения стали нормой, а обычные люди — изгоями.
Лента перенесет зрителя в альтернативную реальность, где человечество сделало ставку не на технологии, а на генные модификации. Люди без улучшений — «особые» — вынуждены выживать в трущобах и лишены равных прав. Леон, прикованный к инвалидному креслу, разрабатывает экзоскелет, чтобы встать на защиту «особых» и раскрыть заговор, грозящий уничтожением всего человеческого в людях.
«Альтер» навеян такой классикой жанра, как «Бегущий по лезвию» и «Район № 9». Режиссером проекта стал Тимо Вуоренсола («Железное небо»), который называл Фелтона идеальным выбором на главную роль. «Том — невероятно сильный актер, поклонником которого я стал еще со времен фильмов о Гарри Поттере, но его последние работы окончательно убедили меня в его многогранности и глубине. В нем есть все, что мне было нужно для главной роли: юмор, сила, уязвимость и харизма», — сказал Вуоренсола.
Помимо Фелтона, в фильме снялись звезда российского кино Игорь Жижикин («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Мажор»), начинающая актриса Елизавета Бугулова, а также Ричард Брейк из «Игры престолов».
Съемки картины проходили в Казахстане. «Альтер» появится на больших экранах 18 сентября.