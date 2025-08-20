Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»

«Альтер» навеян такой классикой жанра, как «Бегущий по лезвию» и «Район № 9». Режиссером проекта стал Тимо Вуоренсола («Железное небо»), который называл Фелтона идеальным выбором на главную роль. «Том — невероятно сильный актер, поклонником которого я стал еще со времен фильмов о Гарри Поттере, но его последние работы окончательно убедили меня в его многогранности и глубине. В нем есть все, что мне было нужно для главной роли: юмор, сила, уязвимость и харизма», — сказал Вуоренсола.