«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами

«Яндекс Еда» совместно с махачкалинским брендом Flat 22 представили коллекцию керамической посуды с традиционными дагестанскими мотивами.
В набор вошли два блюда и четыре пиалы. Каждое изделие создано вручную и украшено элементами кайтагской вышивки — одного из древнейших видов декоративного искусства Дагестана.
Создатели посуды подчеркивают, что она идеально подойдет для подачи хинкала и других национальных блюд. Это первая коллаборация сервиса с локальными брендами за пределами кухни.
Проект задуман как способ поддержать народные ремесла и показать, что традиционные орнаменты могут органично вписываться в современный быт. Выиграть один из трех наборов можно в соцсетях Flat 22. Победитель станет известен 25 августа случайным образом.