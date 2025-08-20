Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»

Ноэл Галлахер впервые за долгое время откровенно рассказал о чувствах к младшему брату Лиаму. В интервью радиостанции TalkSport музыкант сказал, что гордится братом и рад быть снова вместе с ним.
«Здорово снова быть вместе с Боунхедом [Полом Артурсом] и Лиамом, просто снова делать это. Думаю, когда все закончится, мы сядем и будем это обсуждать. Но классно вновь быть в группе с Лиамом — я и забыл, какой он смешной», ― цитирует слова Ноэла The Guardian.
«Лиам разрывает. Я горжусь им, — добавил он. — Я бы не потянул стадион, как он, это не в моей природе. Но я смотрю на него и думаю: красавчик. Он потрясающий».
Музыкант также признался, что «абсолютно потрясен» туром. «Каждый вечер для публики — первый. Поэтому на каждом концерте та же энергия. Это по-настоящему удивительно. Я обычно умею подбирать слова, но сейчас просто не могу этого выразить», ― отметил он.
По словам артиста, он был поражен реакцией фанатов на первом шоу в Кардиффе в июле. «Я выступал на стадионах и раньше, но честно признаюсь: у меня подкосились ноги уже к середине второй песни. Это невероятно», ― поделился он.
Oasis объявили о воссоединении в августе 2024 года — через 15 лет после распада группы в 2009-м. Тогда Ноэл покинул коллектив из-за закулисной драки на фестивале Rock en Seine в Париже, сказав, что «просто больше не может работать с Лиамом ни дня». В следующие годы братья обменивались колкостями и отвергали любые предположения о примирении.