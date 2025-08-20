Белый дом завел аккаунт в TikTok

У Белого дома появился официальный аккаунт в TikTok. Сейчас там опубликованы три видео, первое из которых разместили 14 часов назад. В ролике показан Дональд Трамп, который рассказал, что каждый день старается сделать жизнь жителей США лучше. «Я тот, за кого ты проголосовал», — говорит он.