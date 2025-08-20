Белый дом завел аккаунт в TikTok

У Белого дома появился официальный аккаунт в TikTok. Сейчас там опубликованы три видео, первое из которых разместили 14 часов назад. В ролике показан Дональд Трамп, который рассказал, что каждый день старается сделать жизнь жителей США лучше. «Я тот, за кого ты проголосовал», — говорит он.
Во втором ролике представлено здание Белого дома, а в третьем звучат самые яркие цитаты Трампа и демонстрируются запоминающиеся моменты его президентства. На аккаунт уже подписались больше 108 тысяч человек. По данным Reuters, президент США считает, что соцсеть TikTok помогла ему привлечь молодых избирателей на выборах 2024 года.
В апреле 2024 года в США приняли закон о запрете TikTok. Владельца соцсети ByteDance обязали продать ее одобренной американской компании или закрыться из‑за подозрений в сборе персональных данных американцев и их передаче китайской разведке. В январе этого года Трамп подписал указ об отсрочке запрета соцсети, который на короткое время отключил ее для 170 млн пользователей в США.
В апреле Трамп подписал еще один документ о продлении работы приложения. «Мы не хотим, чтобы TikTok „ушел в тень“. Мы надеемся на сотрудничество с TikTok и Китаем, чтобы заключить сделку», — говорил он.