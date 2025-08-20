В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет

В Музее Болтона (Англия) отреставрировали войлочную шляпу, которую почти 2000 лет назад носил солдат из Рима. В мире сохранилось всего 3 экземпляра такого типа головных уборов, 2 из которых хранятся в Манчестере и Флоренции, сообщается на странице учреждения в соцсетях.
Шляпа Болтона датируется примерно 200 годом нашей эры и была найдена в Египте. Считается, что этот головной убор сшили для солдата римской армии после смерти Клеопатры в 30 году до нашей эры, когда Египет перешел под власть Рима. Предмет сделан из плотного войлока — материала, который хорошо защищает от солнца и песчаных бурь.
В 1911 году известный археолог конца XIX и начала XX века Уилльям Мэтью Флиндерс Питри подарил экспонат Музею Чедвика в Болтоне. Позже шляпу передали на хранение в Музей Болтона. За сто лет шляпа сильно износилась: когда ее достали из коробки, она оказалась сплющенной и была сильно испорчена молью.
«В результате повреждения молью некоторых участков фетра не хватало, но благодаря поддержке и стабилизации этих участков с помощью аналогичной ткани, окрашенной вручную, была восстановлена первоначальная форма шляпы. Внезапно плоский, хрупкий предмет в коробке ожил. Эта шляпа была создана для того, чтобы ее носили, но было бы здорово, если бы она могла рассказать нам, кто ее сделал и носил», — поделился один из реставраторов Джеки Хайман.
По словам исследователей, предметы одежды из органических материалов крайне редко доживают до наших дней, поэтому находка такого уровня дает точные подсказки о реальной жизни римлян на окраинах империи — их быте, защите от климата и смешении римских и местных традиций. Теперь римскую шляпу можно увидеть у входа в египетские галереи Музея Болтона. В сентябре она будет переведена в постоянную экспозицию.