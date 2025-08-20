В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет

Шляпа Болтона датируется примерно 200 годом нашей эры и была найдена в Египте. Считается, что этот головной убор сшили для солдата римской армии после смерти Клеопатры в 30 году до нашей эры, когда Египет перешел под власть Рима. Предмет сделан из плотного войлока — материала, который хорошо защищает от солнца и песчаных бурь.