«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой

«В Okko огромная библиотека контента для любого зрителя. Фильмы и сериалы разных жанров, проекты собственного производства, мультфильмы, топовые спортивные трансляции — все это есть в Okko. Но мы решили пойти дальше, чтобы контент был для всех — даже для ваших любимых питомцев! Так появились „Догументалки“, которые порадуют и четвероногих друзей, а значит, и их хозяев», ― отметил директор по маркетингу онлайн-кинотеатра Сергей Костров.