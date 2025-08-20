«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой

26 августа в Okko состоится премьера проекта «Догументалки» ― серии короткометражных фильмов, снятых специально для собак. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Каждая короткометражка создана с учетом особенностей восприятия собак ― их дихроматического зрения и остроты слуха. В картины добавили множество необычных звуков и собачьих диалогов. Чтобы за историей было интересно следить и людям, действие разбавили драмой.
Для хозяев четвероногих также сделали специальный интроэпизод «Догументалки глазами экспертов». В нем кинологи и ветеринары подробно рассказывают, как животные воспринимают звуки и визуальный контент.
Пока к выходу запланированы два догументальных фильма: «Шерстяной томагавк», снятый в стиле неторопливого классического вестерна, и более динамичный и остросюжетный «Властелин овец», где главный герой пытается совладать с неуправляемым стадом.
«В Okko огромная библиотека контента для любого зрителя. Фильмы и сериалы разных жанров, проекты собственного производства, мультфильмы, топовые спортивные трансляции — все это есть в Okko. Но мы решили пойти дальше, чтобы контент был для всех — даже для ваших любимых питомцев! Так появились „Догументалки“, которые порадуют и четвероногих друзей, а значит, и их хозяев», ― отметил директор по маркетингу онлайн-кинотеатра Сергей Костров.
23 августа в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ пройдет специальный показ «Догументалок». Хозяева с питомцами смогут посмотреть три короткометражки и пообщаться с создателями проекта.
К старту фильмов Okko вместе с сетью зоомагазинов «Четыре лапы» выпустил лимитированную коллекцию лежанок для собак. Они отлично подойдут для совместного просмотра кино с питомцем. Лежанки можно будет купить в мерчшопе Okko или в сети магазинов компании.