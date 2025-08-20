Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца

Фото: Warner Bros. Television

Глава DC Studios Джеймс Ганн прокомментировал, появится ли еще когда-нибудь Миротворец Джона Сины на большом экране. 

Он признался, что знает ответ на вопрос о будущем героя после второго сезона сериала «Миротворец», но раскрывать подробности отказался:

«Я на самом деле знаю ответ на этот вопрос. Но мне запрещено говорить под страхом наказания от Питера Сафрана. Каждый раз, когда я что-то выдаю, он лишает меня еще одного суставчика пальца с помощью сигарореза. Это очень болезненно», — сказал режиссер.

Сина впервые сыграл Миротворца в фильме «Отряд самоубийц», затем получил сольный сериал на HBO Max, а недавно появился в камео в «Супермене». Второй сезон «Миротворца» выйдет 21 августа.

Сейчас Ганн формирует обновленную вселенную DC, и он сохранил Миротворца среди ключевых персонажей. Режиссер также намекнул на возможное возвращение Харли Квинн в исполнении Марго Робби и заявил, что ищет способ вписать в новые проекты Бладспорта (Идрис Эльба).

