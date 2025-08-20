Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Том Фелтон в роли конструктора-изобретателя в тизере-трейлере боевика «Альтер»
«Яндекс Еда» и бренд Flat 22 из Махачкалы выпустили керамическую посуду с дагестанскими мотивами
Ноэл Галлахер: «Классно снова быть в группе с Лиамом ― я и забыл, какой он смешной»
Белый дом завел аккаунт в TikTok
«Властелин овец»: в Okko появятся фильмы для собак ― с необычными звуками, диалогами псов и драмой
В Англии отреставрировали войлочную шляпу римского солдата, которой почти 2000 лет
Джон Сина может вновь появиться на большом экране в образе Миротворца
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды
На Садовом кольце закроют движение из‑за фестиваля электротранспорта
New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты
В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран
«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах-2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене
Студия — разработчик Disco Elysium анонсировала шпионскую RPG Zero Parades
Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри кадрами из комедии «Поспешишь — людей насмешишь»
В Москве выписали штраф за поездку пятерых подростков на одном самокате
Александровск-Сахалинский назвали городом с самым длинным названием в России
Обри Плаза впервые рассказала о своей борьбе с горем после смерти мужа
Группа Coldplay не будет отказываться от «камеры для поцелуев» после скандала с изменой
Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях
Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании

Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Фото: LEGO

Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Об этом пишет Hypebeast.

Релиз запланирован на 2026 год. Игру выпустят для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Она объединит знаковые моменты из 86-летнего наследия Бэтмена в комиксах, телевидении, кино и играх.

1/2

Фото: LEGO

2/2

Фото: LEGO

Сюжет в игре начинается с тренировок молодого Брюса Уэйна в Лиге теней. В событиях появятся союзники Бэтмена, включая Робина, Бэтгерл, Найтвинга, Женщину-кошку и Джима Гордона. Предстоит сразиться с целым рядом злодеев — от Джокера и Пингвина до Ядовитого Плюща, Бэйна и Р’ас аль Гула.

Готэм-Сити будет с полностью открытым миром, позволяющим игрокам сражаться, скользить и гонять по крышам, переулкам и знаковым достопримечательностям. Пользователи смогут демонстрировать транспортные средства, трофеи и костюмы и играть вдвоем. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уже можно добавить в вишлист на ее официальном сайте.

Расскажите друзьям