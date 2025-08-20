Warner Bros. анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Об этом пишет Hypebeast.
Релиз запланирован на 2026 год. Игру выпустят для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Она объединит знаковые моменты из 86-летнего наследия Бэтмена в комиксах, телевидении, кино и играх.
Фото: LEGO
Фото: LEGO
Сюжет в игре начинается с тренировок молодого Брюса Уэйна в Лиге теней. В событиях появятся союзники Бэтмена, включая Робина, Бэтгерл, Найтвинга, Женщину-кошку и Джима Гордона. Предстоит сразиться с целым рядом злодеев — от Джокера и Пингвина до Ядовитого Плюща, Бэйна и Р’ас аль Гула.
Готэм-Сити будет с полностью открытым миром, позволяющим игрокам сражаться, скользить и гонять по крышам, переулкам и знаковым достопримечательностям. Пользователи смогут демонстрировать транспортные средства, трофеи и костюмы и играть вдвоем. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уже можно добавить в вишлист на ее официальном сайте.