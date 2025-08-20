23 августа временно закроют движение на Садовом кольце из‑за фестиваля электротранспорта

Движение будет закрыто: с 0.01 до 18.00 в Новоконюшенном переулке — от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля, с 0.01 до 20.00 от Зубовской улицы до Большой Пироговской улицы, с 11.50 до окончания мероприятия на внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице — от Дашкова переулка до Садового кольца. Кроме того, будет запрещена парковка на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля, Новоконюшенном и Дашковом переулках.