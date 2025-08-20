Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
23 августа временно закроют движение на Садовом кольце из‑за фестиваля электротранспорта
New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты
В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран
«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах-2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене
Студия-разработчик Disco Elysium анонсировала шпионскую RPG Zero Parades
Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри кадрами из комедии «Поспешишь — людей насмешишь»
В Москве выписали штраф за поездку пятерых подростков на одном самокате
Александровск-Сахалинский назвали городом с самым длинным названием в России
Обри Плаза впервые рассказала о своей борьбе с горем после смерти мужа
Группа Coldplay не будет отказываться от «камеры для поцелуев» после скандала с изменой
Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях
Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами

Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды

Фото: @maverick2go

Хорватский фридайвер Витомир Маричич установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой. 14 июня он провел в бассейне 29 минут и 3 секунды без вдоха и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Этот результат почти в два раза превышает способности дельфинов, которые обычно задерживают дыхание около 15 минут. Перед погружением спортсмен в течение десяти минут дышал чистым кислородом, что позволило максимально насытить кровь и плазму и увеличить запас прочности организма.

По словам Маричича, это дало ему примерно пятикратный запас кислорода по сравнению с обычным человеком. При этом даже без такой подготовки он способен оставаться под водой более десяти минут.

Своим рекордом фридайвер хотел привлечь внимание к проблемам охраны океанов. На сегодняшний день мужчина уже является обладателем нескольких рекордов, однако в дисциплине без кислородной подготовки рекорд остаётся за сербским спортсменом Бранко Петровичем, который в 2014 году задержал дыхание на 11 минут 35 секунд.

Расскажите друзьям