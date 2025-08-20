Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды

Этот результат почти в два раза превышает способности дельфинов, которые обычно задерживают дыхание около 15 минут. Перед погружением спортсмен в течение десяти минут дышал чистым кислородом, что позволило максимально насытить кровь и плазму и увеличить запас прочности организма.