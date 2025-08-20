Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды

Хорватский фридайвер Витомир Маричич установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой. 14 июня он провел в бассейне 29 минут и 3 секунды без вдоха и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Этот результат почти в два раза превышает способности дельфинов, которые обычно задерживают дыхание около 15 минут. Перед погружением спортсмен в течение десяти минут дышал чистым кислородом, что позволило максимально насытить кровь и плазму и увеличить запас прочности организма.
По словам Маричича, это дало ему примерно пятикратный запас кислорода по сравнению с обычным человеком. При этом даже без такой подготовки он способен оставаться под водой более десяти минут.
Своим рекордом фридайвер хотел привлечь внимание к проблемам охраны океанов. На сегодняшний день мужчина уже является обладателем нескольких рекордов, однако в дисциплине без кислородной подготовки рекорд остаётся за сербским спортсменом Бранко Петровичем, который в 2014 году задержал дыхание на 11 минут 35 секунд.