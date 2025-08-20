Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты

Фото: GlassesShop/Unplash

Аналитики дейтинг-сервиса Mamba провели опрос и узнали, как россиянки оценивают шансы найти достойного мужчину после 35 лет. Результатами сайт знакомств поделился с «Афишей Daily».

Согласно исследованию, 25% женщин считают, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты, еще 24% заявили, что настоящих мужчин в России просто не существует. В то же время 26% полагают, что порядочные мужчины есть, просто у самих женщин слишком высокие требования к будущему партнеру.

Еще 19% оптимисток считают, что достойных мужчин много — их просто нужно заметить. А 6% уверены, что хорошие мужчины есть, но в других возрастных группах.

На вопрос, где можно найти достойного мужчину после 35 лет, 40% женщин ответили «везде». Большинство респонденток верит, что судьбоносная встреча возможна в любом месте, будь то офлайн или онлайн, клуб по интересам или знакомство в кругу друзей.

По мнению женщин, «нормальным» мужчиной после 35 лет считается прежде всего стабильный и надежный партнер. 56% участниц опроса ожидают от него высокого дохода и отдельного жилья. Вместе с тем 45% жительниц России выделяют заботливость и верность, 42% — психологическую готовность к семье, а 30% — эмоциональную зрелость. Для каждой пятой в списке обязательных качеств — чувство юмора и общие интересы.

Интересно, что семейное прошлое мужчины волнует представительниц прекрасного пола гораздо меньше, чем его настоящее. Более половины опрошенных убеждены, что главное — готовность к отношениям здесь и сейчас. При этом 18% предпочли бы мужчину, находящегося в разводе и без детей, 17% — разведенного с детьми, и лишь 11% считают идеальным того, кто никогда не был женат.

При этом лидером антирейтинга стали зависимости: 55% респонденток отсеивают кандидатов, которые имеют проблемы с алкоголем или играют в азартные игры. 43% прекращают знакомство при первых признаках агрессии или контроля, столько же реагируют на токсичные шутки и обесценивание. 41% не рассматривают перспективу отношений с финансово нестабильным мужчиной, а 25% не готовы к роману с мужчиной, живущим с родителями.

Отсутствие серьезных отношений до 35 лет воспринимается по-разному: 54% считают, что это зависит от обстоятельств, 33% видят в этом тревожный сигнал, а 9% считают это положительным моментом — знаком осознанного подхода к выбору партнера.

Попытка взглянуть на союз глазами противоположного пола привела к другим результатам. 37% россиянок уверены: мужчины после 35 реже гонятся за внешностью и чаще ищут эмоциональный комфорт. Еще 23% считают ключевым фактором совпадение жизненных целей и ценностей.
И все же эстетическая составляющая никуда не исчезает: 15% женщин убеждены, что молодость и красота по-прежнему играют важную роль в мужском выборе, и столько же отмечают значимость физического притяжения — «химии», которая либо есть, либо ее нет.

