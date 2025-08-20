Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты

Интересно, что семейное прошлое мужчины волнует представительниц прекрасного пола гораздо меньше, чем его настоящее. Более половины опрошенных убеждены, что главное — готовность к отношениям здесь и сейчас. При этом 18% предпочли бы мужчину, находящегося в разводе и без детей, 17% — разведенного с детьми, и лишь 11% считают идеальным того, кто никогда не был женат.