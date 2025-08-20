В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды
23 августа временно закроют движение на Садовом кольце из‑за фестиваля электротранспорта
New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран
«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах-2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене
Студия-разработчик Disco Elysium анонсировала шпионскую RPG Zero Parades
Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри кадрами из комедии «Поспешишь — людей насмешишь»
В Москве выписали штраф за поездку пятерых подростков на одном самокате
Александровск-Сахалинский назвали городом с самым длинным названием в России
Обри Плаза впервые рассказала о своей борьбе с горем после смерти мужа
Группа Coldplay не будет отказываться от «камеры для поцелуев» после скандала с изменой
Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях
Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами

В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково

В Москве может появиться новая ветка метро. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин во время открытия Беловежского пруда в Можайском районе на западе Москвы.

«Сейчас мы рассматриваем очень большой, серьезный проект строительства новой линии метрополитена, которая пойдет в сторону Сколково, как раз вдоль Сколковского шоссе», — поделился Собянин. Он уточнил, что этот проект пока находится на рассмотрении, но власти его «рассматривают серьезно».

Сейчас есть и другие проекты расширения московского метро. В августе началось строительство новой станции «Гольяново». Она появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и станет новой конечной Арбатско-Покровской линии, сообщил Сергей Собянин.

Всего в столице строятся 16 станций метро. Самые масштабные работы идут на Троицкой, Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Кольцевой линиях.

