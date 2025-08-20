В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково

В Москве может появиться новая ветка метро. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин во время открытия Беловежского пруда в Можайском районе на западе Москвы.
«Сейчас мы рассматриваем очень большой, серьезный проект строительства новой линии метрополитена, которая пойдет в сторону Сколково, как раз вдоль Сколковского шоссе», — поделился Собянин. Он уточнил, что этот проект пока находится на рассмотрении, но власти его «рассматривают серьезно».
Сейчас есть и другие проекты расширения московского метро. В августе началось строительство новой станции «Гольяново». Она появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и станет новой конечной Арбатско-Покровской линии, сообщил Сергей Собянин.
Всего в столице строятся 16 станций метро. Самые масштабные работы идут на Троицкой, Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Кольцевой линиях.