New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель

New Line Cinema представила промоведерко для попкорна в виде куклы Аннабель из фильмов ужасов. Оно было выпущено в преддверии релиза фильма «Заклятие-4: Последние обряды».
Пользователи X (экс-Twitter) отметили странное расположение отверстия для попкорна. «Есть из ее задницы. Отличный выбор», — написал один пользователь, другой добавил: «Ужасный дизайн».
Фильм «Заклятие-4: Последние обряды» выйдет 5 сентября и станет финалом франшизы, объединяя истории «Заклятие», «Аннабель» и «Проклятие монахини». Режиссером стал Майкл Чавес, снявший два предыдущих фильма серии, а Вера Фармига и Патрик Уилсон вновь сыграли исследователей Лоррейн и Эда Уоррен.