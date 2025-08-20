Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран

«К сожалению, не все страны в итоге оказались у нас в списке, которые мы приглашали, — сказал Алимов. — Но я должен сказать, что ни одного отказа с нашей стороны по политическим мотивам сделано не было. Единственное, учитывались критерии соответствия артиста формату, концепции, высокому музыкальному цензу и какие‑то календарные вещи, несовпадения графиков и прочие сюжеты». Он отметил, что «глобальный интерес к формату налицо», а в конкурсе примут участие государства из всех регионов мира.