Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран

Участие в «Интервидении» подтвердила 21 страна, включая США. На пресс-конференции в ТАСС их назвал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
В полный список входят: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР.
«К сожалению, не все страны в итоге оказались у нас в списке, которые мы приглашали, — сказал Алимов. — Но я должен сказать, что ни одного отказа с нашей стороны по политическим мотивам сделано не было. Единственное, учитывались критерии соответствия артиста формату, концепции, высокому музыкальному цензу и какие‑то календарные вещи, несовпадения графиков и прочие сюжеты». Он отметил, что «глобальный интерес к формату налицо», а в конкурсе примут участие государства из всех регионов мира.
Торжественная церемония жеребьевки конкурсантов пройдет 12 сентября в Национальном центре «Россия». Делегации начнут прибывать в начале месяца, затем начнутся репетиции.
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. От России на нем выступит Shaman.