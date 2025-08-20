Кевин Костнер ответил на иск каскадерши о принуждении к сцене изнасилования в «Горизонтах 2»

Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
«Я дал им свободу»: Shaman снова отправится на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

Кевин Костнер ответил на иск каскадерши о принуждении к сцене изнасилования в «Горизонтах 2»

Фото: Warner Bros.

Кевин Костнер отреагировал на иск каскадерши фильма «Горизонты: Часть 2», которая обвинила его в принуждении к незапланированной сцене сексуализированного насилия, нарушающей правила профсоюза.

Режиссер и актер назвал обвинения «явно ложными» и «глубоко разочаровывающими», заявив, что они направлены на нанесение ущерба его репутации. «Похоже, цель состояла в том, чтобы сенсационными формулировками опозорить меня, фильмы и добиться необоснованной выплаты», — отметил он.

Иск был подан Девин ЛаБеллой в мае. Она утверждает, что Костнер сымпровизировал эпизод, в котором другой актер садился на нее и поднимал юбку. Координатор интимных сцен зафиксировал нарушение протоколов, включая отсутствие планирования, коммуникации и закрытой площадки.

Костнер заявил, что сцена не была изнасилованием. Он отметил, что наготы и имитации секса не было, сцена лишь намекала на события за кадром. Режиссер и его компания требуют отклонить иск на основании закона Калифорнии против SLAPP-исков, защищающего свободу слова по вопросам общественного значения.

Адвокат Костнера подчеркнул, что фильм освещает тяжелое положение женщин на Диком Западе после Гражданской войны, что подпадает под защиту закона. В поддержку Костнера выступили члены съемочной группы, утверждающие, что сцена была обычной и не выходила за рамки работы. Координатор каскадеров отметил, что ЛаБелла выглядела довольной и не проявляла признаков дискомфорта.

Расскажите друзьям