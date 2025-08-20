Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах 2»

Кевин Костнер отреагировал на иск каскадерши фильма «Горизонты 2», которая обвинила его в принуждении к незапланированной сцене сексуализированного насилия, нарушающей правила профсоюза.
Режиссер и актер назвал обвинения «явно ложными» и «глубоко разочаровывающими», заявив, что они направлены на нанесение ущерба его репутации. «Похоже, цель состояла в том, чтобы сенсационными формулировками опозорить меня, фильмы и добиться необоснованной выплаты», — отметил он.
Иск был подан Девин ЛаБеллой в мае. Она утверждает, что Костнер импровизировал сцену, в которой другой актер садился на нее и поднимал юбку. Интимный координатор зафиксировал нарушение протоколов сцены, включая отсутствие планирования, коммуникации и закрытой площадки.
Костнер заявил, что сцена не была «изнасилованием». Он отметил, что наготы и имитации секса не было, сцена лишь намекала на события за кадром. Режиссер и его компания требуют отклонить иск на основании закона Калифорнии против SLAPP-исков, защищающего свободу слова по вопросам общественного значения.
Адвокат Костнера подчеркнул, что фильм освещает тяжелое положение женщин на Диком Западе после Гражданской войны, что подпадает под защиту закона. В поддержку Костнера выступили члены съемочной группы, утверждающие, что сцена была обычной и не выходила за рамки работы. Координатор каскадеров отметил, что ЛаБелла выглядела довольной и не проявляла дискомфорта.