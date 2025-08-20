«Евровидение-2026» пройдет в Вене

Юбилейный 70-й конкурс «Евровидение» пройдет в столице Австрии, Вене, в 2026 году. Об этом сообщили на сайте мероприятия.
«Финал пройдет 16 мая на Винер-Штадтхалле, крупнейшей арене страны», — говорится в пресс-релизе. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. За материально-техническую часть будет отвечать австрийский национальный вещатель ORF.
Вена заняла четвертое место вместе с Копенгагеном, Мальме и Стокгольмом в рейтинге городов, которые чаще всего принимали «Евровидение». Только Дублин, Лондон и Люксембург больше раз становились местом для его проведения.
«Евровидение» состоится в Вене уже в третий раз. Город принимал конкурс в 1967 и 2015 годах. В 2025 году в швейцарском Базеле это соревнование для артистов выиграл австриец Йоханнес Питч (JJ) с песней Wasted Love.
Вторую строчку заняла певица из Израиля Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise». На третье место попал эстонский рэпер Томми Кэш. Его танцевальный трек «Espresso Macchiato» отстал от второй позиции всего на балл.