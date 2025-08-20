Студия-разработчик Disco Elysium анонсировала шпионскую RPG Zero Parades

Студия ZA/UM, создавшая культовую Disco Elysium, анонсировала на Gamescom Opening Night Live новую RPG под названием Zero Parades.
Разработчики показали первый трейлер, который пока не раскрывает деталей сюжета, но задает настроение. Закадровый голос вспоминает шпионку, которая, казалось, могла всех спасти, но ее действия обернулись провалом.
Визуально проект напоминает Disco Elysium с изометрической камерой и схожим стилем. В конце трейлера логотип игры сопровождается подзаголовками, которые сменяют друг друга: «для фальшивых радикалов», «для мертвых шпионов», «для пропавших поп-звезд».
Согласно описанию в Steam, главной героиней станет шпионка Хершел Уилк. Пять лет назад она привела свою команду к катастрофе и до сих пор живет с чувством вины.
Теперь ее вызывают для нового загадочного задания, которое может стать шансом на искупление. Дата релиза не названа, а единственной подтвержденной платформой пока значится Steam.