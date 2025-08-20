Сальма Хайек трогательно почтила память Мэттью Перри в его день рождения. Актеры вместе сыграли в романтической комедии «Поспешишь — людей насмешишь» 1997 года.
Хайек поделилась в соцсетях фотографией и фрагментом из фильма, подписав пост: «Думаю о тебе сегодня, Мэттью». В фильме Энди Теннанта Хайек и Перри сыграли пару, у которой после случайной ночи возникают неожиданные последствия: героиня Изабель (Хайек) оказывается беременной.
Перри скончался 28 октября 2023 года. В тот момент Хайек потребовалось несколько дней, чтобы осознать новость и отдать дань памяти актеру. В своем посте она отметила особую связь, которая возникла у них во время работы над картиной:
«Два дня назад я проснулась от шокирующей новости, что Мэттью Перри больше нет с нами. Мне понадобилось время, чтобы справиться с этой глубокой печалью. Когда ты разделяешь с кем-то мечты и вместе работаешь над их воплощением, возникает особая связь».
Хайек также вспомнила, что за год до смерти Перри признался, что «Поспешишь — людей насмешишь» он считал, возможно, своей лучшей работой.
«На протяжении лет мы часто возвращались в воспоминаниях к этому времени с особой ностальгией и благодарностью. Мой друг, ты ушел слишком рано, но я всегда буду хранить в сердце твою веселость, упорство и доброту. Прощай, милый Мэттью, мы никогда тебя не забудем», — добавила актриса.