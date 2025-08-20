Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах 2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене
Студия-разработчик Disco Elysium анонсировала шпионскую RPG Zero Parades
В Москве выписали штраф за поездку пятерых подростков на одном самокате
Александровск-Сахалинский назвали городом с самым длинным названием в России
Обри Плаза впервые рассказала о своей борьбе с горем после смерти мужа
Группа Coldplay не будет отказываться от «камеры для поцелуев» после скандала с изменой
Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях
Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue

Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри кадрами из комедии «Поспешишь — людей насмешишь»

Фото: salmahayek

Сальма Хайек трогательно почтила память Мэттью Перри в его день рождения. Актеры вместе сыграли в романтической комедии «Поспешишь — людей насмешишь» 1997 года.

Хайек поделилась в соцсетях фотографией и фрагментом из фильма, подписав пост: «Думаю о тебе сегодня, Мэттью». В фильме Энди Теннанта Хайек и Перри сыграли пару, у которой после случайной ночи возникают неожиданные последствия: героиня Изабель (Хайек) оказывается беременной.
 

Перри скончался 28 октября 2023 года. В тот момент Хайек потребовалось несколько дней, чтобы осознать новость и отдать дань памяти актеру. В своем посте она отметила особую связь, которая возникла у них во время работы над картиной:

«Два дня назад я проснулась от шокирующей новости, что Мэттью Перри больше нет с нами. Мне понадобилось время, чтобы справиться с этой глубокой печалью. Когда ты разделяешь с кем-то мечты и вместе работаешь над их воплощением, возникает особая связь».

Хайек также вспомнила, что за год до смерти Перри признался, что «Поспешишь — людей насмешишь» он считал, возможно, своей лучшей работой.

«На протяжении лет мы часто возвращались в воспоминаниях к этому времени с особой ностальгией и благодарностью. Мой друг, ты ушел слишком рано, но я всегда буду хранить в сердце твою веселость, упорство и доброту. Прощай, милый Мэттью, мы никогда тебя не забудем», — добавила актриса.

