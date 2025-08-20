В Москве выписали штраф за поездку пятерых подростков на одном самокате

В Москве оштрафовали на 100 тыс. рублей пользователя, арендовавшего электросамокат, на котором одновременно катались пять подростков. Об этом сообщил департамент транспорта в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских. Школьники воспользовались устройством с помощью нового неверифицированного аккаунта. Пользователя, на чье имя была оформлена услуга, оштрафовал оператор проката и заблокировал в сервисе.
«Напоминаем, что один электросамокат предназначен для одного человека. В первую очередь это забота о вашем здоровье и безопасности. При перевесе управлять самокатом намного сложнее. При падении нескольких человек травмы могут быть серьезнее», — написали на странице департамента.
Ранее власти сообщали, что в Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов. За первые 7 месяцев 2025 года в столице зарегистрировали 442 ДТП с их участием. Это на 54,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным столичной ГИБДД, в этих авариях погибли 3 человека, 462 человека получили травмы.