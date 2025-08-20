В Москве выписали штраф за поездку пятерых подростков на одном самокате

Ранее власти сообщали, что в Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов. За первые 7 месяцев 2025 года в столице зарегистрировали 442 ДТП с их участием. Это на 54,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным столичной ГИБДД, в этих авариях погибли 3 человека, 462 человека получили травмы.