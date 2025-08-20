В Москве выписали штраф за поездку пятерых подростков на одном самокате

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах 2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене
Студия-разработчик Disco Elysium анонсировала шпионскую RPG Zero Parades
Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри кадрами из комедии «Поспешишь — людей насмешишь»
Александровск-Сахалинский назвали городом с самым длинным названием в России
Обри Плаза впервые рассказала о своей борьбе с горем после смерти мужа
Группа Coldplay не будет отказываться от «камеры для поцелуев» после скандала с изменой
Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях
Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue

В Москве выписали штраф за поездку пятерых подростков на одном самокате

В Москве оштрафовали на 100 тыс. рублей пользователя, арендовавшего электросамокат, на котором одновременно катались пять подростков. Об этом сообщил департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских. Школьники воспользовались устройством с помощью нового неверифицированного аккаунта. Пользователя, на чье имя была оформлена услуга, оштрафовал оператор проката и заблокировал в сервисе.

«Напоминаем, что один электросамокат предназначен для одного человека. В первую очередь это забота о вашем здоровье и безопасности. При перевесе управлять самокатом намного сложнее. При падении нескольких человек травмы могут быть серьезнее», — написали на странице департамента.

Ранее власти сообщали, что в Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов. За первые 7 месяцев 2025 года в столице зарегистрировали 442 ДТП с их участием. Это на 54,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным столичной ГИБДД, в этих авариях погибли 3 человека, 462 человека получили травмы.

