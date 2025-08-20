Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России

Александровск-Сахалинский признали городом с самым длинным названием в России. Об этом сообщили в Росреестре со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий, оператором которого выступает Роскадастр.
В названии города используется 25 символов. Согласно официальной информации, в стране насчитывается 1242 города.
Ранее в Росреестре назвали самый молодой город страны. Им стала Ойсхара в Гудермесском районе Чечни, которая до 2023 года имела статус поселка.
Населенный пункт находится в 14 километрах от Гудермеса и примерно в 53 километрах от Грозного. В состав городского поселения Ойсхарское входят около 20 тыс. жителей.