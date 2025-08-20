Александровск-Сахалинский назвали городом с самым длинным названием в России

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах 2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене
Студия-разработчик Disco Elysium анонсировала шпионскую RPG Zero Parades
Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри кадрами из комедии «Поспешишь — людей насмешишь»
В Москве выписали штраф за поездку пятерых подростков на одном самокате
Обри Плаза впервые рассказала о своей борьбе с горем после смерти мужа
Группа Coldplay не будет отказываться от «камеры для поцелуев» после скандала с изменой
Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях
Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue

Александровск-Сахалинский назвали городом с самым длинным названием в России

Александровск-Сахалинский признали городом с самым длинным названием в России. Об этом сообщили в Росреестре со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий, оператором которого выступает Роскадастр.

В названии города используется 25 символов. Согласно официальной информации, в стране насчитывается 1242 города.

Ранее в Росреестре назвали самый молодой город страны. Им стала Ойсхара в Гудермесском районе Чечни, которая до 2023 года имела статус поселка. 

Населенный пункт находится в 14 километрах от Гудермеса и примерно в 53 километрах от Грозного. В состав городского поселения Ойсхарское входят около 20 тыс. жителей.

Расскажите друзьям